В Пензе 35 молодых семей получили жилищные сертификаты Общество

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. 35 молодых семей получили документы о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в ходе мероприятия, состоявшегося в малом зале администрации Пензы.

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Жилищные сертификаты им вручили министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов и председатель городской Думы Денис Соболев.

«Стать участником программы может семья, члены которой состоят в зарегистрированном браке, имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории Пензенской области. Также основными критериями являются рождение первого ребенка в течение года после заключения брака и нуждаемость в жилом помещении. При этом возраст каждого из супругов в момент подачи заявления не должен превышать 28 лет. Семьи, где супруг или супруга являются участниками специальной военной операции или в которых члены семьи (супруг, супруга или дети) имеют ограниченные возможности здоровья, включаются в список получателей социальных выплат в первоочередном порядке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем уточняется, что в 2025 году размер социальной выплаты составляет 328 тыс. рублей.

«Всего за 14 лет реализации проекта помощь из средств регионального бюджета получили 1 тыс. 679 семей города Пензы. Общая сумма выплат составила более 477 млн. рублей. На эти средства пензенцами было приобретено более 69 тыс. кв. метров жилья», — отмечается в тексте.