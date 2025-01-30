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В Пензе изменена схема движения маршруток №20

11:01 | 30.01.2025 | Общество

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Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Схема движения автобусов малого класса №20 в Пензе изменена с четверга, 30 января, с целью улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Барковка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Пензе изменена схема движения маршруток №20. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», с 30 января автобусы малого класса №20 забирают и высаживают пассажиров на остановках общественного транспорта «Городская больница №2» и «Улица Фабричная». При движении в центр города — на пунктах, расположенных по направлению в сторону Бакунинского моста. Обратно — на остановках, находящихся на пути следования на улицу Измайлова», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что теперь маршрутки №20 заезжают в микрорайон Маяк при движении как в прямом, так и в обратном направлении.

«По будням интервал движения в утренние и вечерние часы пик составит 14 минут, в выходные — 20. Последний автобус от конечных остановок в рабочие дни будет отправляться в 21.30. По субботам и воскресеньям от пункта «Пенза-I» в 21.30, от пункта «Барковка» в 21.20», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что стоимость проезда составляет 30 рублей, возможна оплата наличными или банковской картой.

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