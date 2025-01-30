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В Заречном объявлен набор детей в клуб фехтования и исторической реконструкции

18:06 | 30.01.2025 | Общество

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Заречный, 30 января 2025. PenzaNews. Набор детей от 6 лет в клуб фехтования и исторической реконструкции «Коловрат» объявлен в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В Заречном объявлен набор детей в клуб фехтования и исторической реконструкции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это новое направление для занятий детей и подростков.

«Думаю, этот культурно-просветительский проект будет интересен подрастающему поколению, увлечет ребят изучением истории Древней Руси и родного края. Он позволит погрузится в атмосферу IX-XI веков, буквально почувствовать на себе, как жили люди в то время, чем занимались, как воевали. Занятия в клубе будут носить прикладной характер. Ребята будут сами воссоздавать предметы быта, костюмы, орудия и оружие того времени, познакомятся с древними ремеслами. Через эту практическую деятельность будут изучать народные традиции, узнавать о важных событиях и знакомиться с интересными личностями этого удивительного исторического периода», — написал Алексей Костин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что члены клуба будут обучаться историческому боевому фехтованию и современному мечевому бою.

«Уроки фехтования будут проходить дважды в неделю (по вторникам и четвергам) на базе школы «Максимум». Уроки живой истории — по субботам в музейно-выставочном центре Заречного. [...] В клуб принимают детей от 6 до 18 лет. Первое занятие состоится 4 февраля», — уточнил глава Заречного.

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