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В Пензе провели рейд по выявлению лиц, не вставших на воинский учет после вступления в гражданство РФ

10:01 | 31.01.2025 | Общество

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Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону совместно с бойцами ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии провели профилактический рейд с целью установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не исполнивших обязанность по постановке на воинский учет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе провели рейд по выявлению лиц, не вставших на воинский учет после вступления в гражданство РФ

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Мероприятия проходили в местах работы и проживания иностранных граждан, а также лиц, получивших российское гражданство. [...] Было проверено 35 граждан, в том числе иностранных, из них 17 — доставлены в военный комиссариат города Пензы для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что со всеми гражданами была проведена разъяснительная работа.

«В частности, [...] были доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в Вооруженные силы Российской Федерации», — поясняется в тексте.

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