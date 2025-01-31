В Пензенской области новые автомобили получили пять человек, пострадавших на производстве Общество

Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Пятеро жителей Пензенской области, ранее пострадавших на производстве, получили новые автомобили от регионального отделения Социального фонда России.

Фото: пресс-служба отделения СФР по Пензенской области

«Сегодня передаются в собственность гражданам, пострадавшим на производстве, легковые автомобили с адаптированными органами управления с механической трансмиссией. Все пострадавшие обеспечиваются повторно, кому-то [транспорт передается] уже третий и четвертый раз. Надеюсь, что эти машины помогут им не снижать ритм жизни, чтобы успевать ездить на работу, заниматься повседневными делами и делать что-то для души», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Пензенской области Андрей Лысев.

Как уточняется в сообщении пресс-службы фонда, на приобретение новых автомобилей было потрачено более 5 млн. рублей.

«Такая поддержка предоставляется не чаще одного раза в 7 лет. Обеспечение автомобилями осуществляется на основании заключения МСЭ [медико-социальной экспертизы] при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что отделение СФР также осуществляет оплату расходов на горюче-смазочные материалы путем выплаты ежегодно 3 тыс. 220 рублей и капитальный ремонт транспортного средства.

«Возмещение расходов на капитальный ремонт ТС производится один раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения (не менее 7 лет). При этом компенсация производится по фактической сумме, но не более 30% стоимости автомобиля, определяемой исходя из сложившихся цен в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату проведения ремонта», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что за последние 7 лет жителям Пензенской области, пострадавшим на производстве, выдано 74 автомобиля различной модификации.