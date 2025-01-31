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В Пензенской области новые автомобили получили пять человек, пострадавших на производстве

13:05 | 31.01.2025 | Общество

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Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Пятеро жителей Пензенской области, ранее пострадавших на производстве, получили новые автомобили от регионального отделения Социального фонда России.

В Пензенской области новые автомобили получили пять человек, пострадавших на производстве

Фото: пресс-служба отделения СФР по Пензенской области

«Сегодня передаются в собственность гражданам, пострадавшим на производстве, легковые автомобили с адаптированными органами управления с механической трансмиссией. Все пострадавшие обеспечиваются повторно, кому-то [транспорт передается] уже третий и четвертый раз. Надеюсь, что эти машины помогут им не снижать ритм жизни, чтобы успевать ездить на работу, заниматься повседневными делами и делать что-то для души», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Пензенской области Андрей Лысев.

Как уточняется в сообщении пресс-службы фонда, на приобретение новых автомобилей было потрачено более 5 млн. рублей.

«Такая поддержка предоставляется не чаще одного раза в 7 лет. Обеспечение автомобилями осуществляется на основании заключения МСЭ [медико-социальной экспертизы] при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что отделение СФР также осуществляет оплату расходов на горюче-смазочные материалы путем выплаты ежегодно 3 тыс. 220 рублей и капитальный ремонт транспортного средства.

«Возмещение расходов на капитальный ремонт ТС производится один раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения (не менее 7 лет). При этом компенсация производится по фактической сумме, но не более 30% стоимости автомобиля, определяемой исходя из сложившихся цен в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату проведения ремонта», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что за последние 7 лет жителям Пензенской области, пострадавшим на производстве, выдано 74 автомобиля различной модификации.

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