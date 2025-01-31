В Заречном ограничат въезд на территорию больничного городка Общество

Заречный, 31 января 2025. PenzaNews. Въезд на территорию больничного городка медсанчасти №59 со стороны улицы Проценко в Заречном Пензенской области будет ограничен с предстоящей субботы, 1 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«В целях обеспечения антитеррористической безопасности проезд через автоматический шлагбаум будет разрешен только сотрудникам медицинского учреждения по электронным пропускам», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что на информационном стенде возле контрольно-пропускного пункта указан телефон, по которому можно круглосуточно связаться с дежурной службой для открытия шлагбаума в случае, если пациент не может добраться до медучреждения без транспорта.

«Для въезда на территорию больничного городка по другим причинам, например, для встречи родных из перинатального центра, необходимо заранее, желательно за день, сообщить по тому же номеру телефона, указав количество автомобилей и время предполагаемого прибытия», — добавляется в тексте.