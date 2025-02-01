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Олег Мельниченко принял участие в мероприятии, посвященном 95-летию образования Мордовской автономии

09:16 | 01.02.2025 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня основания Мордовской автономии, которое состоялось в республиканском дворце культуры в минувшую пятницу, 31 января.

Олег Мельниченко принял участие в мероприятии, посвященном 95-летию образования Мордовской автономии

Фото: Pnzreg.ru

«Шумбрат! С этого приветствия я начал [...] свое поздравление главы Мордовии Артема Алексеевича Здунова и всех жителей республики с большим праздником — 95-летием образования Мордовской автономии», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в числе почетных гостей экономические успехи и самобытную культуру Мордовии отметили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«А я подчеркнул неразрывную связь наших братских регионов с древних времен. Если взглянуть на расположенные на территории Пензенской области и Республики Мордовия археологические памятники, мы увидим, что именно здесь формировалась мордва как народ. Мордовская культура — это огромный пласт нашей истории. От имени всех пензенцев передал поздравления и самые лучшие пожелания нашим друзьям, соседям и братьям — жителям Республики Мордовия! Будем и дальше двигаться вперед, по-хорошему соревнуясь, взаимодействуя, обмениваясь опытом и поддерживая друг друга. Сила России — в единстве ее регионов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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