Ильдар Сабитов назначен прокурором Никольского района Общество

Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Старший советник юстиции Ильдар Сабитов, ранее занимавший должность прокурора Лопатинского района, назначен прокурором Никольского района.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №88-к подписан 30 января.

Сабитов Ильдар Искандярович родился в 1969 году.

В 1994 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция» и был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Сосновоборского района Пензенской области, исполняющего обязанности прокурора Веденского района Чечни, заместителя прокурора Сосновоборского района Пензенской области, прокурора Камешкирского района.

С февраля 2015 года замещал должность прокурора Лопатинского района.