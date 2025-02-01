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Ильдар Сабитов назначен прокурором Никольского района

12:27 | 01.02.2025 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Старший советник юстиции Ильдар Сабитов, ранее занимавший должность прокурора Лопатинского района, назначен прокурором Никольского района.

Ильдар Сабитов назначен прокурором Никольского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №88-к подписан 30 января.

Сабитов Ильдар Искандярович родился в 1969 году.

В 1994 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция» и был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Сосновоборского района Пензенской области, исполняющего обязанности прокурора Веденского района Чечни, заместителя прокурора Сосновоборского района Пензенской области, прокурора Камешкирского района.

С февраля 2015 года замещал должность прокурора Лопатинского района.

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