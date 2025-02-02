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В Пензе запущен пилотный проект по борьбе с лишним весом у школьников

13:31 | 02.02.2025 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2025. PenzaNews. Пилотный проект по борьбе с лишним весом у школьников «Поколение лайт» запущен в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В Пензе запущен пилотный проект по борьбе с лишним весом у школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В интересах оздоровления юных горожан ведущими экспертами-медиками Пензенского региона была разработана [...] оздоровительная программа по изменению образа жизни школьников с лишним весом, коррекции их питания, увеличению физической активности, а также по повышению ответственности родителей за здоровое развитие своих детей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что первой площадкой реализации пилотного проекта стала школа №76, а участниками — прошедшие профилактическое обследование в центре здоровья городской детской поликлиники учащиеся, имеющие вес выше возрастной нормы.

«На протяжении двух месяцев с группой детей и их родителями в формате очных занятий полезными практиками делились детский эндокринолог, врач по лечебной физкультуре, врач по медицинской профилактике, психолог. [...] Следующий этап — соблюдение всей семьей правил программы и контрольная проверка антропометрических показателей через 6 и 12 месяцев», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что в феврале к проекту присоединится лицей современных технологий управления №2, а в марте — финансово-экономический лицей №29.

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