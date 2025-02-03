Пензенцев предупредили о сильном снегопаде
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Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Обильные осадки в виде снега ожидаются местами в Пензенской области днем в предстоящий вторник, 4 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными и осторожными на дорогах. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях являются правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что повышенная осторожность требуется и от пешеходов, поскольку при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь автомобилей значительно возрастает и они могут не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.
«Также Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта», — отмечается в сообщении.