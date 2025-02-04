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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 86-летием Пензенской области

09:59 | 04.02.2025 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 86-летием со дня образования Пензенской области.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 86-летием Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Примите самые сердечные поздравления с торжественным событием — 86-летием со дня образования Пензенской области! За прошедшие годы наши выдающиеся земляки героическими ратными подвигами и доблестными трудовыми свершениями вписали яркие страницы в историю Отечества и малой родины. Бережно сохраняя славные традиции предшественников, пензенцы продолжают прославлять родной край, добиваясь высоких достижений в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере строительства и транспорта, малого и среднего бизнеса, в здравоохранении, образовании, культуре и социальной сфере», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что единство и сплоченность жителей позволят приумножить достигнутые успехи и реализовать самые смелые планы для дальнейшего динамичного развития региона, повышения качества жизни.

«Мы работаем ради того, чтобы каждый из нас с гордостью отзывался о родной Пензенской области. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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