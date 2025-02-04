Пензенская область защитила программу дорожной деятельности на 2025-2030 годы Общество

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Пензенская область защитила программу дорожной деятельности на 2025-2030 годы в Федеральном дорожном агентстве в минувший понедельник, 3 февраля.

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На защите присутствовали заместитель председателя правительства региона Сергей Воронцов, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев и его заместитель Ирина Баранова.

«Главная задача 6-летнего плана — увязать все имеющиеся дороги в единую удобную для жителей сеть. При этом большую часть дорог планируется довести до нормативного состояния. Обновление дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру и логистику нашей области, обеспечит сохранение скоростного режима, повысит безопасность дорожного движения и, самое главное, повысит качество жизни людей», — говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Пензенской области.

В нем уточняется, что в 2025-2030 годах планируется довести до нормативного транспортно-эксплуатационного состояния 2 тыс. 628,3 км дорог (1 тыс. 598,5 км — регионального значения и 1 тыс. 29,8 км — местного), а также 14 мостовых сооружений.

«До 2030 года включительно в приоритетном порядке предусмотрены мероприятия по ремонту автомобильных дорог, входящих в опорную сеть», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении указано, что в 2025 году в Пензенской области на дорожную деятельность будет направлено 11 млрд. 521 млн. рублей, в том числе 2 млрд. 480,3 млн. рублей — из федерального бюджета.

«В этом году будут выполнены мероприятия по ремонту и вводу в эксплуатацию 134,53 км региональной дорожной сети, 432,2 погонных метра мостовых сооружений, а также планируется отремонтировать 164,1 км дорог местного значения. [...] Будет завершена реконструкция моста через реку Шукшу на автомобильной дороге «Пенза — Лунино» Лунинского района протяженностью 101 погонный метр, а также продолжится реконструкция автомобильной дороги по улицам Ерик, Транспортной, Горбатову переулку с переустройством железнодорожного путепровода», — поясняется в тексте.