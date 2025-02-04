Денис Соболев поздравил жителей с 86-летием Пензенской области Общество

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы поздравил жителей с 86-летием со дня образования Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Этот день объединяет всех, кто родился, вырос и связал свою жизнь с Сурским краем. Пензенская область сегодня по праву считается одним из динамично развивающихся регионов России: наши предприятия выпускают качественную конкурентоспособную продукцию. В областном центре и районах создаются комфортные условия для жизни людей, активно возводятся жилые комплексы, строятся объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, спортивные залы», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев поблагодарил всех, кто своим каждодневным трудом вносит достойный вклад в развитие и процветание малой родины.

«Низкий поклон ветеранам, кто в годы Великой Отечественной войны воевал на полях сражений, трудился в тылу, приближая нашу Победу, а после восстанавливал страну. Отдельное спасибо тем, кто сегодня с оружием в руках защищает интересы Российской Федерации. Мы гордимся вами, и на ваших славных примерах воспитываем подрастающее поколение», — подчеркнул он.

«Дорогие земляки! Именно вашим трудом, умом и талантом славится наша родная пензенская земля. От души желаю каждому из вас счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и удачи во всех добрых делах на благо развития нашего родного региона! Вместе мы продолжим двигаться вперед, к новым целям и достижениям! И я верю, что нам по плечу любые преграды! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.