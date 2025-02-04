12:04:59 Вторник, 4 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Соболев поздравил жителей с 86-летием Пензенской области

10:38 | 04.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы поздравил жителей с 86-летием со дня образования Пензенской области.

Денис Соболев поздравил жителей с 86-летием Пензенской области

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Этот день объединяет всех, кто родился, вырос и связал свою жизнь с Сурским краем. Пензенская область сегодня по праву считается одним из динамично развивающихся регионов России: наши предприятия выпускают качественную конкурентоспособную продукцию. В областном центре и районах создаются комфортные условия для жизни людей, активно возводятся жилые комплексы, строятся объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, спортивные залы», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев поблагодарил всех, кто своим каждодневным трудом вносит достойный вклад в развитие и процветание малой родины.

«Низкий поклон ветеранам, кто в годы Великой Отечественной войны воевал на полях сражений, трудился в тылу, приближая нашу Победу, а после восстанавливал страну. Отдельное спасибо тем, кто сегодня с оружием в руках защищает интересы Российской Федерации. Мы гордимся вами, и на ваших славных примерах воспитываем подрастающее поколение», — подчеркнул он.

«Дорогие земляки! Именно вашим трудом, умом и талантом славится наша родная пензенская земля. От души желаю каждому из вас счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и удачи во всех добрых делах на благо развития нашего родного региона! Вместе мы продолжим двигаться вперед, к новым целям и достижениям! И я верю, что нам по плечу любые преграды! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

Читайте также
В Нижнеломовском районе кроссовер съехал с дороги в кювет, пострадал мужчина В земетчинской больнице начали готовить помещение для установки компьютерного томографа
В Пензе водитель легковушки сбил ребенка В Пензе водитель «Renault Duster» сбил ребенка
В Пензе из магазина украли шоколад на 5 тыс. рублей Жительница Пензенского района подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама