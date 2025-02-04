Средний размер пенсии в Пензенской области превысил 21 тыс. рублей Общество

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Средний размер пенсии на территории Пензенской области превысил 21 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«С февраля проведена дополнительная индексация пенсий до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%, согласно данным Росстата. Ранее, в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года, cтраховые пенсии пензенцев в январе этого года увеличены на 7,3 %. Отделение СФР по Пензенской области направляет пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. [...] Средний размер пенсии в Пензенской области достиг 21 тыс. 473,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена до 8 тыс. 728,73 рубля. Для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет фиксированная выплата составила 17 тыс. 457,46 рубля», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на данный момент в Пензенской области насчитывается более 355 тыс. пенсионеров.

«Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы», — отмечается в тексте.