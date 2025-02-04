Олег Мельниченко вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы Общество

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил ветеранам медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в филармонии во вторник, 4 февраля.

Фото: T.me/omelnichenko

«С чувством глубокой благодарности вручил юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы землякам – участникам Великой Отечественной войны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Виктор Семенович Городно‌в начал фронтовой путь в 16 лет на Северном флоте. Вместе с другими краснофлотцами проводил корабли через минные заграждения, занимался разминированием. Николай Евдокимович Комраков воевал в составе Днепровской военной флотилии, был артиллеристом. Михаил Георгиевич Пахомов после учебы в первом пензенском артиллерийском училище сражался на Курской дуге. Закончил боевой путь у польской границы. Эльвира Алексеевна Королева пережила блокаду Ленинграда. С 13 лет работала на оборонном заводе имени Калинина, где изготавливали боеприпасы для «Катюш». Николай Яковлевич Толоконников с первых дней войны и до самой Победы трудился на колхозном поле и на ферме», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что ветераны служат примером мужества и несгибаемой стойкости.

«Они героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Это простые люди из рабоче-крестьянской среды, которые составляли основной костяк нашей армии. Быть сегодня рядом с победителями — огромная честь и радость! Новому поколению есть у кого учиться трудолюбию и добросовестному отношению к делу», — написал Олег Мельниченко.