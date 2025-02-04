20:21:51 Вторник, 4 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы

18:35 | 04.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил ветеранам медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в филармонии во вторник, 4 февраля.

Олег Мельниченко вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы

Фото: T.me/omelnichenko

«С чувством глубокой благодарности вручил юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы землякам – участникам Великой Отечественной войны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Виктор Семенович Городно‌в начал фронтовой путь в 16 лет на Северном флоте. Вместе с другими краснофлотцами проводил корабли через минные заграждения, занимался разминированием. Николай Евдокимович Комраков воевал в составе Днепровской военной флотилии, был артиллеристом. Михаил Георгиевич Пахомов после учебы в первом пензенском артиллерийском училище сражался на Курской дуге. Закончил боевой путь у польской границы. Эльвира Алексеевна Королева пережила блокаду Ленинграда. С 13 лет работала на оборонном заводе имени Калинина, где изготавливали боеприпасы для «Катюш». Николай Яковлевич Толоконников с первых дней войны и до самой Победы трудился на колхозном поле и на ферме», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что ветераны служат примером мужества и несгибаемой стойкости.

«Они героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Это простые люди из рабоче-крестьянской среды, которые составляли основной костяк нашей армии. Быть сегодня рядом с победителями — огромная честь и радость! Новому поколению есть у кого учиться трудолюбию и добросовестному отношению к делу», — написал Олег Мельниченко.

Читайте также
Заключен под стражу житель Кузнецка, обвиняемый в убийстве В Нижнеломовском районе кроссовер съехал с дороги в кювет, пострадал мужчина
В земетчинской больнице начали готовить помещение для установки компьютерного томографа В Пензе водитель легковушки сбил ребенка
В Пензе водитель «Renault Duster» сбил ребенка В Пензе из магазина украли шоколад на 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама