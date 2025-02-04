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Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 86-летию области

19:06 | 04.02.2025 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 86-летию со дня образования Пензенской области, которое состоялось в филармонии во вторник, 4 февраля.

Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 86-летию области

Фото: T.me/omelnichenko

«Старшие поколения оставили нам в наследство мощный фундамент. Сегодня на его основе мы строим современный регион. За большой вклад в общее дело вручил людям труда заслуженные награды. Отмечены лучшие инженеры, мастера производственных участков, рабочие, фермеры, работники сельхозпредприятий — всего около 50 человек. Отдельно поблагодарил всех, кто содействует нашей будущей победе», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко добавил, что на торжественном мероприятии выступил вокальный ансамбль «ФедораFolk» из Белгорода.

«Это подарок пензенцам от нашего земляка и друга — губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. Уроженцы пензенского края живут всюду, умножая своим добросовестным трудом славу родной земли!» — отметил глава региона.

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