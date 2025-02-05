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ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

09:35 | 05.02.2025 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что жителям Пензенской области поступают текстовые сообщения от неустановленных лиц, содержащие [...] информацию о том, что им предоставлена скидка от известных продавцов товаров с онлайн-платформ. [...] Для получения услуги необходимо перейти по предоставленной электронной ссылке из сообщения. После совершения указанных действий гражданам поступают телефонные звонки якобы от сотрудников органов Федеральной службы безопасности с требованием перевести денежные средства на «безопасные счета». В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

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