Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки Общество

Пенза, 8 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ученых, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов с Днем российской науки.

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«Суверенитет и национальная безопасность России, укрепление могущества государства, благополучие его граждан во многом зависят от темпов развития научно-технологического потенциала страны. В Пензенской области плодотворно трудятся коллективы научных институтов, вузов, высокотехнологичных предприятий. Разработки наших ученых в машиностроении, медицине, космической отрасли и других сферах по праву завоевали заслуженное признание на российском и мировом уровне», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что и в дальнейшем, творчески продолжая традиции великих предшественников, успешно реализуя инновационные проекты, ученые будут приумножать славу Отчизны и авторитет отечественной науки.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.