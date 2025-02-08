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Денис Соболев поздравил ученых с профессиональным праздником

10:01 | 08.02.2025 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил студентов, аспирантов, преподавателей вузов и сотрудников научно-исследовательских институтов с Днем российской науки.

Денис Соболев поздравил ученых с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенза всегда славилась своим научным сообществом. Достижения наших ученых были известны далеко за пределами Сурского края. И я уверен, что, опираясь на опыт своих предшественников, новые поколения работников научной сферы продолжат и приумножат их славные традиции и будут способствовать развитию фундаментальных знаний и процветанию нашей Родины», — отметил он.

«Благодарю вас за упорной труд, высокий уровень профессионализма и преданность делу! Желаю здоровья, счастья, смелых идей, ярких открытий, творческого вдохновения и высоких профессиональных достижений!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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