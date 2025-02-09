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Никита Старкин назначен прокурором Шемышейского района

11:12 | 09.02.2025 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2025. PenzaNews. Советник юстиции Никита Старкин, который ранее занимал должность прокурора Бессоновского района Пензенской области, назначен прокурором Шемышейского района.

Никита Старкин назначен прокурором Шемышейского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №132-к подписан 6 февраля.

Старкин Никита Юрьевич родился в городе Никольске Пензенской области в 1991 году.

В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Имеет ученую степенью кандидата юридических наук.

В июле 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Первомайского района Пензы, заместителя прокурора Первомайского района города и заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

С февраля 2020 года замещал должность прокурора Бессоновского района.

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