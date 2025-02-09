Никита Старкин назначен прокурором Шемышейского района Общество

Пенза, 9 февраля 2025. PenzaNews. Советник юстиции Никита Старкин, который ранее занимал должность прокурора Бессоновского района Пензенской области, назначен прокурором Шемышейского района.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №132-к подписан 6 февраля.

Старкин Никита Юрьевич родился в городе Никольске Пензенской области в 1991 году.

В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Имеет ученую степенью кандидата юридических наук.

В июле 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Первомайского района Пензы, заместителя прокурора Первомайского района города и заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

С февраля 2020 года замещал должность прокурора Бессоновского района.