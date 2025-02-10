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В Пензенской области в 2025 году на приобретение дымовых пожарных извещателей для граждан направят около 3 млн. рублей

14:02 | 10.02.2025 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Около 3 млн. рублей планируется направить на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей для отдельных категорий граждан в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2025 году на приобретение дымовых пожарных извещателей для граждан направят около 3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вместе с главным управлением МЧС по Пензенской области продолжаем совершенствовать систему оповещения о возгораниях в жилых домах. По моему поручению на этот год выделено почти 3 млн. рублей на приобретение дымовых извещателей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 10 февраля.

Он напомнил, что работа по их установке масштабно ведется с 2023 года, на данный момент в домах граждан размещено примерно 14 тыс. автономных систем пожарного оповещения.

«Дымовыми извещателями оснащены дома семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных и относящихся к группе риска», — уточнил Олег Мельниченко.

«В этом году будем активно заниматься домовладениями одиноко проживающих пожилых людей, состоящих на учете в центрах социального обслуживания. Планируем установить более 2 тыс. извещателей в жилье этой категории граждан. Всего же на 2025 год запланирована установка около 3 тыс. таких аппаратов. Оборудование ими домов ведется по спискам, подготовленным администрациями муниципальных образований, сами граждане также могут подать заявку в комплексный центр социального обслуживания или орган соцзащиты по месту жительства», — пояснил губернатор.

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