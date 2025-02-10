В Пензенской области около 340 домохозяйств примут участие в выборочном наблюдении доходов населения и участия в соцпрограммах Общество

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. 336 домохозяйств, расположенных на территории Пензенской области, примут участие в выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «Многодетные семьи» в феврале 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

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«Целью выборочного наблюдения является оценка эффективности государственных расходов при реализации действующих направлений социальной политики. Анализ итогов обследования позволит определить, какие меры поддержки являются более действенными, а какие требуют пересмотра или корректировки. Появится возможность оптимизировать распределение бюджетных средств, направить их на решение наиболее актуальных проблем, учитывая специфические потребности и уровень жизни многодетных семей», — поясняется в тексте.

В нем указано, что наблюдение будет проводиться выборочным способом во всех субъектах РФ, в Пензенской области — в Пензе, Городище, Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, Бессоновке, Грабово, Средней Елюзани и Засечном.

«Сбор данных будет проводиться по специальным вопросникам, опросы проведут интервьюеры наблюдения, которые будут иметь при себе удостоверение и паспорт. Сведения, полученные от населения, являются строго конфиденциальными и будут использоваться только в обобщенном виде исключительно для анализа результатов наблюдения», — отмечается в сообщении.