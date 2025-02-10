Отделение СФР по Пензенской области проиндексировало размер маткапитала на 9,5% Общество

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области проиндексировало размер материнского капитала на 9,5% для всех семей, частично или полностью сохранивших средства сертификата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения СФР.

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«Размер капитала на первого ребенка после индексации вырос до 690 тыс. 266 рублей. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца увеличена до 221 тыс. 895 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что прибавка будет максимальной для тех семей, которые пока не распоряжалась денежными средствами.

«Для них сумма на первого ребенка стала больше почти на 60 тыс. рублей. Если оформлен материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составило более 79 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что родители, сохранившие часть суммы материнского капитала, тоже получат увеличение фактического остатка.

«Например, если после всех распоряжений у семьи осталось 100 тыс. рублей, именно эта сумма и увеличена в феврале на 9,5% до 109,5 тыс. рублей», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что повышение проводится фондом проактивно.