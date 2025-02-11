В Пензенской области прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на одном из объектов топливно-энергетического комплекса региона.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по выдвижению сил и средств, выделенных для пресечения условного теракта, в район выполнения задач, его оцеплению, а также по пресечению попыток несанкционированного проникновения на объект.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий представителей органов власти при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.