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Работы на Сурском мосту в Пензе связаны с частичной деформацией трех бетонных балок и железобетонной плиты

14:04 | 11.02.2025 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Участок Сурского моста в Пензе закрыт для движения на время проведения противоаварийных мероприятий, которые организованы в связи с выявлением частичной деформации трех бетонных балок и железобетонной плиты на одном из пролетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Работы на Сурском мосту в Пензе связаны с частичной деформацией трех бетонных балок и железобетонной плиты

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время в рамках контракта подрядная организация подготовила площадку — провела ее отсыпку щебнем и заливку бетоном. Идет установка металлоконструкции для обеспечения устойчивости путепровода. Данный этап позволит повысить безопасность мостового сооружения», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что обеспечить беспрепятственный проезд по участку планируется после 25 марта, когда будут завершены все восстановительные работы.

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