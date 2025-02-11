Работы на Сурском мосту в Пензе связаны с частичной деформацией трех бетонных балок и железобетонной плиты Общество

Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Участок Сурского моста в Пензе закрыт для движения на время проведения противоаварийных мероприятий, которые организованы в связи с выявлением частичной деформации трех бетонных балок и железобетонной плиты на одном из пролетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время в рамках контракта подрядная организация подготовила площадку — провела ее отсыпку щебнем и заливку бетоном. Идет установка металлоконструкции для обеспечения устойчивости путепровода. Данный этап позволит повысить безопасность мостового сооружения», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что обеспечить беспрепятственный проезд по участку планируется после 25 марта, когда будут завершены все восстановительные работы.