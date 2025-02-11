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В Пензе 20 молодых семей получили жилищные сертификаты

17:50 | 11.02.2025 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. 20 молодых семей получили документы о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 11 февраля.

В Пензе 20 молодых семей получили жилищные сертификаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жилищные сертификаты им вручили министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, председатель гордумы Денис Соболев и глава Пензы Олег Денисов.

«Благодаря поддержке федерального центра и губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко есть возможность помочь вам улучшить условия проживания. Растите таких замечательных детей и будьте здоровы», — обратился к присутствующим Олег Денисов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в Пензе в 2025 году жилищные сертификаты будут вручены 35 молодым семьям, из которых 18 являются многодетными.

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