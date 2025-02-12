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Ремонт автодороги «Поим — Башмаково — Земетчино» продолжат весной

13:42 | 12.02.2025 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Ремонт автомобильной дороги «Поим — Башмаково — Земетчино» в Пензенской области будет продолжен весной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ремонт автодороги «Поим — Башмаково — Земетчино» продолжат весной

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В Башмаковском районе практически до границы с Земетчинским районом [в 2024 году] было отремонтировано 7,1 км асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Поим — Башмаково — Земетчино». Участок приведен к нормативной нагрузке 11,5 тонны на ось. В 2025 году продолжится ремонт этой автомобильной дороги, но уже в Земетчинском районе от его границы. Протяженность объекта — 5,4 км. Контракт рассчитан на 2 года. Работы начнутся с наступлением дорожного сезона — весной», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ремонт будет организован в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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