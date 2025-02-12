В пензенском дворце спорта «Олимпийский» устранены нарушения пожарной безопасности Общество

Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Нарушения пожарной безопасности во дворце спорта «Олимпийский» в Пензе устранены благодаря вмешательству прокуратуры Железнодорожного района города.

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«Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку соблюдения противопожарных требований во дворце спорта «Олимпийский». Установлено, что настенные звуковые и речевые оповещатели на спортивном объекте были расположены на расстоянии менее предусмотренного противопожарными нормами, на втором и третьем этажах общего коридора, на путях эвакуации учреждения не предусматривалось аварийное освещение, в помещении столовой отсутствовал план эвакуации при пожаре, на лестничной клетке 4 этажа была допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, не соответствовал требуемому пределу огнестойкости поверхностный слой отделки пола на 4 этаже и на путях эвакуации», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор внес директору учреждения представление, однако по результатам его рассмотрения нарушения были устранены лишь частично.

«Надзорное ведомство с целью обеспечения безопасных условий нахождения детей на спортивном объекте обратилось в суд с исковым заявлением к ГАУ «ЦСП ПО» о возложении обязанности привести здание дворца спорта «Олимпийский» в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Заявленные требования прокурора района судом удовлетворены. Судебное решение исполнено, нарушения устранены, права несовершеннолетних обучающихся восстановлены», — сказано в пресс-релизе.