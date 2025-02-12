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В первый день работы видеокамер на железнодорожном переезде в районе Бессоновки зафиксировано пять нарушений

16:07 | 12.02.2025 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Пять нарушений правил дорожного движения на железнодорожном переезде в районе села Бессоновка Пензенской области зафиксировано в первый день работы видеокамер, которые установлены по программе «Безопасный регион». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

В первый день работы видеокамер на железнодорожном переезде в районе Бессоновки зафиксировано пять нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Переезд «Бессоновка — Пенза-IV» является одним из самых оживленных в регионе. Ежесуточно через него проходят около 30 пар поездов и около 4 тыс. единиц автотранспорта. Кроме того, с ростом населения в новом районе Бессоновки интенсивность движения продолжает расти. Особое внимание уделяется безопасности школьного автобуса, который ежедневно возит детей через этот переезд», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что новые видеокамеры позволяют автоматизировать процесс фиксации нарушений.

«Данные о нарушителях автоматически передаются в Госавтоинспекцию, что делает процесс выявления нарушений более оперативным и эффективным. Ожидается, что внедрение системы видеофиксации повысит дисциплину водителей и снизит количество правонарушений на данном участке дороги», — сказано в тексте.

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