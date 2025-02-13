В мэрии Заречного сообщили, куда можно сдать отработанные батарейки и ртутьсодержащие отходы Общество

Заречный, 13 февраля 2025. PenzaNews. Власти Заречного Пензенской области обратились к жителям с просьбой в зимний период складывать ртутьсодержащие отходы и отработанные элементы питания в специальные установленные в магазинах экобоксы, а не выбрасывать их в контейнеры заглубленного типа.

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«Из-за погоды сбор отработанных элементов питания из уличных контейнеров затруднен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного.

В нем уточняется, что в настоящее время экобоксы установлены в магазинах «Дом Строителя», «Околица», «Зимняя вишня», «Каблучок», «Силуэт», «Цитрон» на улицах Ленина и Комсомольской, а также в бизнес-инкубаторе «Импульс» и МФЦ.