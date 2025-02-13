15:55:05 Четверг, 13 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В мэрии Заречного сообщили, куда можно сдать отработанные батарейки и ртутьсодержащие отходы

09:12 | 13.02.2025 | Общество

Печать

Заречный, 13 февраля 2025. PenzaNews. Власти Заречного Пензенской области обратились к жителям с просьбой в зимний период складывать ртутьсодержащие отходы и отработанные элементы питания в специальные установленные в магазинах экобоксы, а не выбрасывать их в контейнеры заглубленного типа.

В мэрии Заречного сообщили, куда можно сдать отработанные батарейки и ртутьсодержащие отходы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из-за погоды сбор отработанных элементов питания из уличных контейнеров затруднен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного.

В нем уточняется, что в настоящее время экобоксы установлены в магазинах «Дом Строителя», «Околица», «Зимняя вишня», «Каблучок», «Силуэт», «Цитрон» на улицах Ленина и Комсомольской, а также в бизнес-инкубаторе «Импульс» и МФЦ.

Читайте также
В Пензенском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1%
Самка косули стала жертвой браконьеров в Лунинском районе Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей
Жительница Пензы подозревается в краже из магазина шоколада и сливочного масла Стационар пензенской районной больницы отремонтируют в 2025 году
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама