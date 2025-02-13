В Пензе министр транспорта в час пик проехал на автобусе от конечной до конечной и выслушал нарекания пассажиров Общество

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев лично проверил, как осуществляется перевозка пассажиров по межмуниципальному маршруту №130 в Пензе в час пик: утром он проехал от конечной до конечной, выслушал нарекания пассажиров и дал ряд поручений.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минстроя региона, вместе с Александром Гришаевым в автобусе проехали руководитель предприятия-перевозчика Андрей Фомин и директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

«В 7.30 с конечной остановки «Арбековская застава» на автобусе была совершена поездка по всему маршруту до конечной остановки «ТЦ «Ритэйл-Парк». По пути следования Александр Гришаев в беседе с пассажирами автобуса выявил ряд нареканий на работу маршрута №130. Кроме того, были определены проблемные зоны, связанные с дорожными условиями, негативно влияющими на скорость движения общественного транспорта и время на рейс», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам проведенного мониторинга перед руководителем предприятия-перевозчика поставлена задача стабилизировать работу на маршруте №130, в частности, обеспечить соблюдение расписания и сократить интервалы движения автобусов.

«Руководителю ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поручено продолжить осуществление контрольных мероприятий за деятельностью перевозчиков на маршрутах Пензенской городской агломерации», — говорится в сообщении.