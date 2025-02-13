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Татьяна Козочкина назначена нижнеломовским межрайонным прокурором

14:30 | 13.02.2025 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Старший советник юстиции Татьяна Козочкина, которая ранее занимала должность прокурора Кузнецкого района Пензенской области, назначена нижнеломовским межрайонным прокурором.

Татьяна Козочкина назначена нижнеломовским межрайонным прокурором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №149-к подписан 11 февраля.

Козочкина Татьяна Михайловна родилась в Белинском районе Пензенской области в 1978 году.

В 2000 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С июля 2001 года проходит службу в прокуратуре Пензенской области. Занимала должности помощника, заместителя прокурора Кузнецкого района.

С сентября 2015 года состояла в должности прокурора Кузнецкого района.

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