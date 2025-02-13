Татьяна Козочкина назначена нижнеломовским межрайонным прокурором Общество

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Старший советник юстиции Татьяна Козочкина, которая ранее занимала должность прокурора Кузнецкого района Пензенской области, назначена нижнеломовским межрайонным прокурором.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №149-к подписан 11 февраля.

Козочкина Татьяна Михайловна родилась в Белинском районе Пензенской области в 1978 году.

В 2000 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С июля 2001 года проходит службу в прокуратуре Пензенской области. Занимала должности помощника, заместителя прокурора Кузнецкого района.

С сентября 2015 года состояла в должности прокурора Кузнецкого района.