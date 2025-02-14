Олег Мельниченко посетил Земетчинский и Башмаковский районы Общество

Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Земетчинский и Башмаковский районы в минувший четверг, 13 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В Земетчино оценил ход капремонта филиала нижнеломовского многопрофильного техникума. Предусмотрена модернизация систем отопления, водоснабжения и водоотведения, замена оконных и дверных блоков, внутренняя отделка комнат. К началу нового учебного года объект должен быть сдан. Продолжаются работы и в здании земетчинской ДШИ. Поручил выделить дополнительные деньги на обновление кровли и фасада», — написал он.

Олег Мельниченко добавил, что в школе села Знаменского Башмаковского района, где завершен капитальный ремонт, пообщался с учениками и педагогами.

По его словам, «обновленная школа радует и детей, и взрослых».

«В башмаковском филиале все того же нижнеломовского многопрофильного техникума в этом году будем ремонтировать спортзал. На 2026-2027 годы планируем реконструкцию учебного автодрома и мастерских, а также строительство общежития. Техникум нужно делать притягательным для ребят не только из ближайших районов, но и из соседних областей. Это будет очень хорошая история», — отметил губернатор.