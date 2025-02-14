16:39:23 Пятница, 14 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко посетил Земетчинский и Башмаковский районы

10:05 | 14.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Земетчинский и Башмаковский районы в минувший четверг, 13 февраля.

Олег Мельниченко посетил Земетчинский и Башмаковский районы

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В Земетчино оценил ход капремонта филиала нижнеломовского многопрофильного техникума. Предусмотрена модернизация систем отопления, водоснабжения и водоотведения, замена оконных и дверных блоков, внутренняя отделка комнат. К началу нового учебного года объект должен быть сдан. Продолжаются работы и в здании земетчинской ДШИ. Поручил выделить дополнительные деньги на обновление кровли и фасада», — написал он.

Олег Мельниченко добавил, что в школе села Знаменского Башмаковского района, где завершен капитальный ремонт, пообщался с учениками и педагогами.

По его словам, «обновленная школа радует и детей, и взрослых».

«В башмаковском филиале все того же нижнеломовского многопрофильного техникума в этом году будем ремонтировать спортзал. На 2026-2027 годы планируем реконструкцию учебного автодрома и мастерских, а также строительство общежития. Техникум нужно делать притягательным для ребят не только из ближайших районов, но и из соседних областей. Это будет очень хорошая история», — отметил губернатор.

Читайте также
В Пензе задержан житель Оренбургской области, подозреваемый в краже денег со счета соседа по общежитию В Пензенском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1% Самка косули стала жертвой браконьеров в Лунинском районе
Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей Жительница Пензы подозревается в краже из магазина шоколада и сливочного масла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама