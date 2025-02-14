Глава Заречного вручил юбилейные медали Татьяне Матвеевой и Михаилу Бражникову Общество

Заречный, 14 февраля 2025. PenzaNews. Глава города Заречного Пензенской области Алексей Костин вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Татьяне Матвеевой и Михаилу Бражникову в минувший четверг, 13 февраля.

Фото: Zarechny.zato.ru

Татьяне Матвеевой в этот день исполнилось 100 лет.

Алексей Костин поздравил ее с днем рождения и вручил подарок от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

«Татьяна Матвеева уходила на фронт со станции Селикса в 18 лет. Воевала на 1-м Белорусском фронте зенитчицей. Вспоминает, как страшно было в первом бою, как безостановочно стреляли по вражеским самолетам девчонки-зенитчицы, увидев гибель подруг. Татьяна Алексеевна прошла всю Белоруссию и Прибалтику. Победу встретила в Польше. Награждена орденом Отечественной войны II степени», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного.

В нем добавляется, что Михаил Бражников воевал на 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах в1942-1945 годах.

«Выполняя задание, шофер Михаил Бражников вез боеприпасы для танков, попавших в окружение. Колонна попала в засаду. Он единственный, кто чудом остался в живых. Награжден орденом Красной Звезды», — отмечается в тексте.