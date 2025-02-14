Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков стал почетным гражданином Пензенской области Общество

Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено уроженцу села Телешовка Наровчатского района Виктору Паукову, который с 2014 года занимает должность начальника главного управления МВД России по Московской области.

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Соответствующее решение депутаты Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва приняли в ходе 25-й очередной сессии в пятницу, 14 февраля.

Как отметил спикер регионального парламента Вадим Супиков, Виктор Пауков постоянно поддерживает связь с малой родиной, участвует в значимых мероприятиях в Наровчатском районе, в работе землячества и благотворительных акциях.

По информации пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области, Виктор Пауков после прохождения срочной службы в армии поступил в милицию. Окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР.

Прошел путь от участкового инспектора до начальника главного управления МВД России по Московской области.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.

Отмечен государственными и ведомственными наградами. В их числе — орден Александра Невского, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отличную службу по охране общественного правопорядка», «За доблесть в службе», «За безупречную службу». Удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью».