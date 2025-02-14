Принят закон о почетном звании Пензенской области «Населенный пункт трудовой славы» Общество

Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Закон о почетном звании Пензенской области «Населенный пункт трудовой славы» принят в ходе 25-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 14 февраля.

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«Почетное звание присваивается населенному пункту Пензенской области, [...] на территории которого жители в военный, послевоенный периоды проявили упорство, самоотверженность, массовый трудовой героизм для обеспечения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и восстановления разрушенного войной народного хозяйства», — говорится в тексте документа.

В нем перечислено пять оснований для присвоения почетного звания, в том числе массовый прием гражданского населения, его обустройство и проживание, базирование и функционирование военных и гражданских медицинских учреждений, бесперебойное производство военной или гражданской продукции на промышленных или сельхозпредприятиях, награждение за трудовые заслуги коллективов колхозов, совхозов, государственных подсобных сельскохозяйственных предприятий, машиннотракторных станций, животноводческих ферм или промпредприятий государственными наградами, а также награждение их работников.

Решение о присвоении почетного звания будет приниматься правовым актом губернатора Пензенской области.