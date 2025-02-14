В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения города орденом Трудового Красного Знамени
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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения Пензы орденом Трудового Красного Знамени, состоялась в пятницу, 14 февраля.
Фото: Pgduma.ru
В ней приняли участие представители мэрии, администраций районов Пензы, гордумы и ветеранского движения.
Собравшиеся почтили память героев тыла минутой молчания.
14 февраля 1985 года был подписан указ президиума Верховного совета СССР о награждении Пензы орденом Трудового Красного Знамени за успехи трудящихся города в хозяйственном и культурном строительстве и их вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
12 июня 2016 года на площади Маршала Жукова в Пензе была торжественно открыта стела в память о награждении города орденом Трудового Красного Знамени.