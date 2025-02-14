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В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения города орденом Трудового Красного Знамени

17:02 | 14.02.2025 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения Пензы орденом Трудового Красного Знамени, состоялась в пятницу, 14 февраля.

В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь награждения города орденом Трудового Красного Знамени

Фото: Pgduma.ru

В ней приняли участие представители мэрии, администраций районов Пензы, гордумы и ветеранского движения.

Собравшиеся почтили память героев тыла минутой молчания.

14 февраля 1985 года был подписан указ президиума Верховного совета СССР о награждении Пензы орденом Трудового Красного Знамени за успехи трудящихся города в хозяйственном и культурном строительстве и их вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12 июня 2016 года на площади Маршала Жукова в Пензе была торжественно открыта стела в память о награждении города орденом Трудового Красного Знамени.

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