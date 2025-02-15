Олег Мельниченко встретился с бойцами отряда «Тигр» в лагере «Меридиан» Общество

Пенза, 15 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с бойцами отряда содействия полиции «Тигр» по итогам первых зимних сборов в лагере «Меридиан».

Фото: Pnzreg.ru

«Более 100 бойцов отряда «Тигр» приняли участие в первых зимних сборах в лагере «Меридиан». Встретился с ребятами в заключительный день смены. Говорят, что остались довольны программой, но, как всегда, просят в следующий раз дополнить ее новыми полезными занятиями. Пожелания учтем», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 14 февраля.

По его словам, представителей отряда интересует широкий круг вопросов.

«Просили продолжать модернизацию наших загородных лагерей и учреждений образования, где они учатся, ремонт дорог и благоустройство территорий. Приятно общаться с активной молодежью, любящей свою малую родину», — отметил Олег Мельниченко.

«Образцом патриотизма и служения Отечеству для современного поколения выступают бойцы СВО. Специально пригласил на встречу с «тиграми» участника федеральной программы «Время героев» Артема Михайловича Николаева, гвардии капитана, кавалера двух орденов Мужества и двух медалей «За отвагу». В частности, мечтающие попасть в авиацию ребята узнали у него, как поступить в летное училище. Пусть его история вдохновит молодых людей на достойные поступки ради нашего региона и нашей страны», — подчеркнул губернатор.