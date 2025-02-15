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Олег Мельниченко обратился к жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

10:03 | 15.02.2025 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Олег Мельниченко обратился к жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане, ветераны локальных конфликтов! В нашей стране 15 февраля объявлен Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы по праву гордимся славными земляками, теми, кто с честью и достоинством, сохраняя верность интернациональному долгу, перенес суровые испытания локальных войн и конфликтов в горячих точках. Мы скорбим о тех, кто не вернулся домой с полей кровопролитных сражений», — отметил глава региона.

«Ваши подвиги служат ярким примером для молодого поколения. Сегодня в условиях проведения специальной военной операции особенно значимы такие духовно-нравственные ценности, как единство, мужество и сплоченность, которые вас отличают», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко выразил признательность пензенцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, за доблестное служение Родине, стойкость и отвагу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — добавил губернатор.

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