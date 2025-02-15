В центральном парке Заречного установят большой игровой комплекс в виде каравеллы Общество

Заречный, 15 февраля 2025. PenzaNews. Большой игровой комплекс в виде каравеллы будет установлен в центральном парке культуры и отдыха Заречного Пензенской области в текущем году. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

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«Новый детский игровой комплекс размером 24 на 10,5 метра будет расположен в центральном ядре парка, рядом с главным полем слева от зала игровых автоматов. Уверен, новая «Каравелла» понравится маленьким зареченцам и станет их любимым местом для игр. Игровой комплекс рассчитан на детей 6-12 лет. Его посещение будет абсолютно бесплатным», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 14 февраля.

Алексей Костин добавил, что стилизованная под каравеллу конструкция с декоративными элементами, пушками, башнями, прямыми и подвесными мостами, лестницами и балконами будет оснащена гимнастическим комплексом, прямыми и спиральными тоннельными горками и множеством других элементов.

«Наливное резиновое покрытие площадки будет сделано из резиновой или каучуковой крошки, предназначенной специально для детских игровых площадок», — отметил глава ЗАТО.

По словам Алексея Костин, проект площадки уже согласован.

«Средства на сооружение этого масштабного игрового комплекса выделяет ПО «Старт» в рамках реализации проекта «Люди и города», — уточнил он.