Олег Мельниченко посетил Кузнецкий район Общество

Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Кузнецкий район в минувшую среду, 19 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В селе Малый Труев осмотрел цех, где ведут производство и обслуживание оборудования для элеваторов, фермерских хозяйств, маслоэкстракционных заводов. Продукция предприятия востребована, очередь на нее — на полгода вперед. Поставку осуществляют по регионам Поволжья и, конечно, работают с пензенскими агроплощадками. Сейчас модернизацию производства ведут, в частности, в Камешкирском и Спасском районах. Компания демонстрирует стабильное развитие. Пожелал дальнейших успехов», — написал глава региона.

По его словам, в Ульяновке он посетил предприятие, внесенное в общенациональный реестр «Флагманы социально-экономического развития России», которое занимается производством мясных полуфабрикатов и изделий из теста, а в селе Евлашево оценил ход ремонта здания библиотечно-досугового центра, сдать объект в эксплуатацию планируется в середине апреля.

В Кузнецке Олег Мельниченко осмотрел центр мебельных технологий «LIGA».

Фото: Pnzreg.ru

«Компания реализует оборудование для мебельных фабрик, занимается профессиональным обучением и повышением квалификации специалистов отрасли. Для студентов проводят производственные экскурсии — пообщался с одной из групп, у ребят виден искренний интерес», — отметил губернатор.

«В кузнецком технопарке изготавливают комплектующие для мебельного производства, фурнитуру и матрасы. Скоро планируют начать новый проект по выпуску тканей. У нашего мебельного кластера большой потенциал, учитывая, что многие иностранные компании ушли из России», — добавил он.

Кроме того, в ходе визита в Кузнецк Олег Мельниченко посетил строящуюся в рамках национального проекта «Здравоохранение» взрослую поликлинику.

«Мы оснастим ее самым современным оборудованием, сконцентрировав в одном месте все современные технологии диагностики — рентген, КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, УЗИ, эндоскоп. Кузнечанам для прохождения полного цикла обследования не придется ездить в разные части города. Начнем установку оборудования уже в этом году, чтобы открыть поликлинику в начале 2026 года», — написал глава региона.