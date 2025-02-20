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Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Камешкирского района

13:38 | 20.02.2025 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел выездной личный прием жителей Камешкирского района в минувшую среду, 19 февраля.

Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Камешкирского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители в своих обращениях поднимали преимущественно социальные вопросы, касающиеся благоустройства территории, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, отсутствия надлежащего уличного освещения, необходимости проведения ремонта системы вентиляции в детском дошкольном учреждении», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что все заявители получили разъяснения и ответы от главы регионального надзорного ведомства непосредственно во время приема.

«По всем поступившим письменным обращениям Дмитрий Горшков поручил прокурору района тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан», — сказано в тексте.

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