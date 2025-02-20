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Пензенская область получит грант президента РФ в размере около 7,8 млн. рублей на поддержку НКО

17:55 | 20.02.2025 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Пензенская область получит грант президента РФ в размере около 7,8 млн. рублей на софинансирование расходов региона на оказание поддержки некоммерческим организациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Пензенская область получит грант президента РФ в размере около 7,8 млн. рублей на поддержку НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фондом президентских грантов принято решение о предоставлении Пензенской области гранта президента Российской Федерации в размере 7 млн. 781 тыс. 642 рублей на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что из бюджета Пензенской области на указанные цели в 2025 году выделено 8 млн. 979 тыс. рублей.

«Таким образом, общий объем средств на поддержку проектов социальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций в 2025 году составит 16 млн. 760 тыс. 642 рубля», — указано в сообщении.

В тексте уточняется, что конкурсный отбор с целью предоставления НКО грантов в форме субсидий стартует в III квартале 2025 года.

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