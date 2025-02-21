«Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода сериала «Челюскин. Первые» Общество

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. «Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода нового исторического сериала «Челюскин. Первые». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что сеанс состоялся в кинотеатре «Современник» одновременно с официальной премьерой фильма в видеосервисе Wink, зрителями стали представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», реготделения Русского географического общества, профсоюзных организаций, а также архивариусы и журналисты.

«Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает историю спасения команды легендарного советского парохода «Челюскин». Перед экипажем стояла амбициозная цель — преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Однако судьба распорядилась иначе: корабль оказался в ледяной ловушке и вскоре затонул. Команда высадилась на дрейфующую льдину, где два месяца сражалась за жизнь, пока всех не спасли летчики», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил главный методист госархива Пензенской области Андрей Вержбовский, в 1934 году пензенцы принимали активное участие в помощи челюскинцам.

«Жители Пензы собирали средства для поддержки экспедиции, а новости о происходящем публиковались на страницах газеты «Рабочая Пенза». Мы показали зрителям эти публикации, чтобы они смогли ощутить те же эмоции и переживания, которые испытывали советские люди в то время», — сказал он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков напомнил, что Wink уже несколько лет занимается производством собственных фильмов и сериалов.

«В числе наиболее успешных проектов — «Комбинация», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Актрисы» и другие. Уже стало традицией проведение предпоказов лучших картин в разных регионах страны. Зрители получают возможность не только увидеть серии на большом экране, но и узнать особенности создания того или иного фильма», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что сериал «Челюскин. Первые» доступен для просмотра на платформе Wink с 20 февраля, новые серии будут выходить еженедельно.