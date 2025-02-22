ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе Общество

Пенза, 22 февраля 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

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«Установлено, что на официальные адреса региональных предприятий, а также по месту жительства граждан поступают письма на поддельных процессуальных документах, схожих с официальными бланками ФСБ России. В тексте писем содержится информацию о том, что в настоящее время проводится проверка «в целях совершенствования информационной безопасности государственных организаций». В этих целях требуется совершить телефонный звонок. Для усиления психологического воздействия мошенники представляются сотрудниками ФСБ России, а также иных силовых ведомств», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.