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ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

12:00 | 22.02.2025 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на официальные адреса региональных предприятий, а также по месту жительства граждан поступают письма на поддельных процессуальных документах, схожих с официальными бланками ФСБ России. В тексте писем содержится информацию о том, что в настоящее время проводится проверка «в целях совершенствования информационной безопасности государственных организаций». В этих целях требуется совершить телефонный звонок. Для усиления психологического воздействия мошенники представляются сотрудниками ФСБ России, а также иных силовых ведомств», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

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