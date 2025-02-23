Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

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«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, воины современной российской армии и Военно-морского флота! Дорогие пензенцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником воинской доблести, стойкости и мужества! В этот торжественный день мы отдаем дань памяти героическим защитникам великой Родины, чествуем тех, кто посвятил жизнь укреплению оборонного могущества государства. Особые слова благодарности адресую тем, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции», — сказал глава региона.

«Пензенская область внесла достойный вклад в славную летопись побед, подарила Отчизне выдающихся военачальников — Николая Ивановича Крылова, Василия Афанасьевича Глазунова. Сотни тысяч наших земляков самоотверженно бились с ненавистным врагом на полях сражений Великой Отечественной войны. История Вооруженных сил, традиции солдатской доблести и офицерской чести служили и всегда будут служить ярким примером для подрастающего поколения», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.