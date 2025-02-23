15:15:36 Воскресенье, 23 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества

09:05 | 23.02.2025 | Общество

Печать

Пенза, 23 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, воины современной российской армии и Военно-морского флота! Дорогие пензенцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником воинской доблести, стойкости и мужества! В этот торжественный день мы отдаем дань памяти героическим защитникам великой Родины, чествуем тех, кто посвятил жизнь укреплению оборонного могущества государства. Особые слова благодарности адресую тем, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции», — сказал глава региона.

«Пензенская область внесла достойный вклад в славную летопись побед, подарила Отчизне выдающихся военачальников — Николая Ивановича Крылова, Василия Афанасьевича Глазунова. Сотни тысяч наших земляков самоотверженно бились с ненавистным врагом на полях сражений Великой Отечественной войны. История Вооруженных сил, традиции солдатской доблести и офицерской чести служили и всегда будут служить ярким примером для подрастающего поколения», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает выявлять незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне в Пензе
«Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода сериала «Челюскин. Первые» Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную
Евгений Новиков проведет личный прием жителей Мокшанского района 26 февраля В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама