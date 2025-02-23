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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества

10:02 | 23.02.2025 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем защитника Отечества.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Это праздник чести и отваги, доблести и патриотизма. Он олицетворяет преемственность традиций самоотверженного служения родной Отчизне и героическую летопись наших побед. Этот день объединяет всех, кто стоит на страже интересов Родины и вносит вклад в настоящее и будущее своей страны», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев выразил благодарность всем, кто «служит и служил, обеспечивая обороноспособность родного государства, его единство и безопасность».

«Особенно признателен нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО, тем, кто сейчас на передовой защищает Россию от внешних врагов. Спасибо вам за верность присяге, стойкость и силу духа!» — подчеркнул он.

«От души желаю всем защитникам Отечества большого счастья, крепкого здоровья, надежного семейного тыла и уверенности в завтрашнем дне!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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