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В Пензе обсудили внесение изменений в правила благоустройства

16:57 | 25.02.2025 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Внесение изменений в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе обсудили депутаты гордумы в ходе внеочередного заседания постоянной комиссии по градостроительству, благоустройству и комфортной среде, которое состоялось во вторник, 25 февраля.

В Пензе обсудили внесение изменений в правила благоустройства

Фото: Pgduma.ru

В частности, предлагается юридически определить границы прилегающей территории. Для нестационарных торговых объектов и сезонных кафе они будут составлять 5 метров; столько же — для индивидуальных жилых домов и рекламных конструкций; для рынков, ярмарок, отдельно стоящих торговых объектов, предприятий общественного питания, АЗС, СТО, автомоек, ГСК и садоводческих товариществ — 10 метров.

Владельцы указанных объектов будут обязаны содержать прилегающую территорию в чистоте, а также не допускать ее использование в хозяйственной деятельности, в том числе для обустройства мест складирования, стоянок, размещения оборудования и товаров.

Председатель пензенской гордумы Денис Соболев подчеркнул, что главной целью внесения изменений в правила благоустройства является не привлечение предпринимателей к административной ответственности, а наведение порядка.

«Данные изменения помогут выстроить конструктивный диалог между администрацией города и бизнес-сообществом в вопросе содержания прилегающих территорий», — сказал он.

Еще один пункт, который предлагается добавить в правила благоустройства, касается недопущения создания препятствий для подъезда к местам накопления ТКО, а именно запрета на парковку автомобилей вблизи контейнерных площадок.

В ходе обсуждения был высказан ряд замечаний, которые необходимо учесть при доработке документа к предстоящей сессии, сообщается на сайте гордумы.

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