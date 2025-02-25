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Мельниченко предупредил о фейковом видео о якобы его причастности к покушению на саратовского губернатора

18:15 | 25.02.2025 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что распространяемый в интернете «телесюжет» о якобы его причастности к покушению на главу Саратовской области Романа Бусаргина является фейком, созданным украинской стороной.

Мельниченко предупредил о фейковом видео о якобы его причастности к покушению на саратовского губернатора

Фото: Pnzreg.ru

«Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. Как сообщает ЦУР, по социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми «новостями» о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей. В отношении меня эти деятели проявили особый «креатив». Сваяли «телесюжет», подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 25 февраля.

«Подытожу: над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остается только от души посмеяться», — добавил он.

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