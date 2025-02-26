В управление Роспотребнадзора по Пензенской области в 2024 году поступило около 4,5 тыс. обращений граждан Общество

Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. 4 тыс. 466 обращений граждан поступило в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В нем отмечается, что по сравнению с 2023 годом число обращений выросло на 4,1%, тогда их было 4 тыс. 290.

В пресс-релизе указано, что в общей структуре обращений за 2024 год 1 тыс. 752 касалось вопросов санитарно-эпидемиологического законодательства, 2 тыс. 714 связаны с нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Из текста следует, что на конец года было рассмотрено 4 тыс. 446 обращений, из них 279 направлено по принадлежности, на 4 тыс. 164 даны разъяснения по существу поставленных вопросов, три обращения стали основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

В сообщении добавляется, что по результатам рассмотрения обращений было подано 122 иска в суд, выдано 393 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.